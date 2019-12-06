الأردن يدين استهدف مطار أبها

الاصلاح نيوز –

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشد العبارات الْيَوْمَ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيات الحوثي وأدى الى إصابة ٢٦ شخصا.

وشددت الوزارة في بيان على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن أمن السعودية وأمن الأردن واحد. وأكد تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم، وعبر عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل