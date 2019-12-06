التوجيهي يواصلون امتحانهم الخميس

الاصلاح نيوز-

يواصل طلبة الثانوية العامة غدا الخميس التقدم لامتحان التوجيهي، حيث يتقدم نحو 125462 طالبة وطالبة للامتحان في يومه الثاني.

وكانت جلسات الامتحان التي بدأت أمس وتنهي في الاول من شهر تموز المقبل، شهدت ارتياحا بين أوساط الطلبة لمستوى الأسئلة التي وردت في الامتحان، في ظل الاستعداد الجيد من الطلبة وإلمامهم الجيد بالتعليمات الناظمة له، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات الوطنية المساندة لها.

وأشاد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، بمبادرات المعلمين ورؤساء قاعات الامتحان باستقبال طلبة التوجيهي في اليوم الأول للامتحان، حيث استقبلت بعض القاعات طلبة التوجيهي بالورود والحلوى.

وأعرب الدكتور المعاني عن تقديره لهذه المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الامتحانية في القاعات وجعلها بيئة إيجابية ومريحة، مقدرا كذلك جهود كافة العاملين في الأسرة التربوية على جهودهم في إدارة امتحان الثانوية العامة بكل كفاءة واقتدار. وعبر طلبة التوجيهي عن شكرهم على هذه المبادرات التي لاقت استحسانهم والتي جاءت ايماناً من هذه المدارس بأهمية تهيئة الجانب النفسي لدى الطلبة جنبا إلى جنب مع تهيئة البيئة المدرسية الملائمة بكل متطلباتها والتي حرصت الوزارة على توفيرها.

من جهة أخرى، يعقد رؤساء لجان التصحيح لمبحث الرياضيات الجمعة المقبلة اجتماعا لبحث الاجابات النموذجية للامتحان لاعتمادها في عملية التصحيح، التي ستبدأ يوم السبت المقبل في 89 مركز تصحيح أعدتها الوزارة لهذه الغاية.