إرادة بنظام معادلة شهادات التوجيهي

الاصلاح نيوز-

صدر في عدد الجريدة الرسمية، الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي.

وتشمل التعديلات استحداث لجنة جديدة تسمى “لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية” برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير.

وتضم اللجنة، بحسب الجريدة الرسمية، عضوية كل من مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومدير إدارة الاشراف والتدريب التربوي، ومدير إدارة العلاقات الثقافية والبعثات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات، ومدير إدارة الشؤون القانونية.