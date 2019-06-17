قريبا.. في الأردن

الاصلاح نيوز-

قال سفير جمهورية الفلبين في الاردن أكمد سكام، ان هناك تطورا جديدا فيما يخص العمالة الفلبينية في الاردن، حيث تم فتح قطاع التمريض امام الممرضات الفلبينيات مقدمات الرعاية، بالإضافة الى فتح المجال امام الفلبينيين الذين يعملون في المجالات الهندسية.

واكد السفير الفلبيني خلال لقائه عددا من الصحفيين في مقر السفارة اليوم الاثنين، ان “في الاردن اكثر من 40 الف فلبيني يعمل معظمهم في قطاع الخدمة المنزلية”. ولفت السفير، الى اهمية زيارة الرئيس الفلبيني رودريجو روا دوترتي الى الاردن العام الماضي في فتح افاق جديدة للتعاون، حيث شهدت هذه الزيارة توقيع 6 اتفاقيات تعاون جديدة تضاف الى 7 اتفاقيات تعاون تم توقيعها خلال السنوات الماضية بين البلدين في قطاعات التجارة وغيرها، مبينا انه على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تقل عن 20 مليون دولار أميركي سنويا، الا ان الاردن سجل واحدة من أعلى الزيادات في عدد السياح الوافدين إلى الفلبين بناء على الأرقام المقارنة الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة الفلبينية لعامي 2017 و2018. وأوضح ان السياح الاردنيين الى الفلبين سجلوا زيادة ملحوظة بنسبة اكثر من 51 بالمائة، حيث زار الفلبين هذا العام 2000 سائح اردني مقارنة بـ 1000 سائح خلال نفس الفترة العام الماضي، موضحا أن الاف الفلبينيين يأتون ايضا الى الاردن لغايات الحج في طريقهم الى القدس وهذا العدد يشهد تزايدا.

واكد السفير العلاقات بين البلدين بدأت منذ عام 1976 خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال الى مانيلا، لافتا الى انه تم افتتاح السفارة الفلبينية في الاردن عام 1998. وحول التعاون بين البلدين في مكافحة الارهاب قال السفير، ان الحكومة الفلبينية تعمل بالتنسيق مع الاردن حول عدد من القضايا في هذا الصدد بما في ذلك التعاون في إطار اجتماع عملية العقبة لدعم حملة مكافحة التطرف العنيف، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى التعاون في مجال الحوار بين الأديان.

وأشار الى أن عدد سكان الفلبين يبلغ 105 ملايين منهم 10 ملايين مسلمون يحظون بالرعاية ويتمتعون بكافة الحقوق.