أردني يقتل شقيقته لهذه الأسباب

الاصلاح ينوز-

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي اسحق أبو عوض تهمة القتل العمد لقاتل شقيقته، الذي تقرر توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

وكان شاب عشريني، قتل شقيقته، بعدما شك بها، عقب استلامها مستحضر تجميل، كانت قد طلبته في وقت سابق، من سائق توصيل “دليفري”.

وفي التفاصيل، فإن المغدورة وقبل قتلها بدقائق وخلال حديثها مع شقيقها أبلغته بأنها أوصت على مستحضر تجميلي من خلال النت وتم إحضار الطلب من خلال خدمة التوصيل “الديلفري” إلا أن “القاتل” شقيقها لم يقتنع فقام بمحاولة خنقها إلا أنها استطاعت مقاومته ليتمكن بعدها من إحضار سكين وذبحها من الرقبة نحرا أشبه بالشاه.

وكان القاتل شاهد على الكاميرا توقف سيارة الساعه 10 ليلا، وان شخصا ناول شقيقته غرضا ومن ثم عاد الى السيارة وغادر المكان في الشارع العام .

وارتبط تفكير القاتل، بان علاقة تربط شقيقته بهذا الرجل الامر الذي دفع به الى التفكيره بقتلها حيث قام بتناول المشروبات الكحولية والطلب منها بعدها للحضور الى منزله ليقوم بتنفيذ مخططه، وتسليم نفسه للشرطه .

وطرح القاتل سؤالا على شقيقته قبل قتلها عن هوية الرجل حيث اجابته بانه سائق التوصيل الذي احضر لها مستحضرا تجميليا “كريم” كانت قد اوصته من خلال النت الا انه لم يصدقها فقام بتنفيذ جريمته.