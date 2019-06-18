إضافة خمس وجهات جديدة إلى شبكة الملكية الأردنية

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن توسيع اتفاقيتين مبرمتين على أساس الرمز المشترك (Codeshare) مع كل من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية، ما يضع أمام مسافري الملكية الأردنية خمس وجهات عالمية جديدة ويتيح لهم المزيد من خيارات السفر.

وقد أضاف قرار توسيع اتفاقية التشارك بالرمز بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية التركية لمسافري الشركة أربع وجهات جديدة بعد اسطنبول، هي دلمان، أنتاليا، إزمير وغازيانتب، حيث تضع الملكية الأردنية الرمز الخاص بها على تذاكر رحلات التركية وتنظَّم الحجوزات للمسافرين على هذه الوجهات، فيما سيتمكن المسافرون من حجز رحلاتهم مباشرةً من عمان إلى دِلمان وأنتاليا على متن الخطوط التركية في فترات الذروة.

هذه الوجهات الجديدة التي تضعها الملكية الأردنية أمام مسافريها تأتي في إطار صيغة التعاون التجاري مع الخطوط التركية التي يستطيع الركاب من خلالها السفر من عمان أيضاً إلى كل من صوفيا وميلانو وسراييفو وبودابست مروراً بمطار إسطنبول.

وعلى ذات الصعيد أتاحت الملكية الأردنية لمسافريها من خلال توسيع اتفاقيتها بالرمز المشترك مع الخطوط الجوية القطرية إمكانية شراء تذاكر سفرهم على مقطع عمان / الدوحة / نيروبي على متن طائرات “القطرية” ما يُعطي المسافرين فرصاً أكبر للتنقل بين عمان والدوحة وإلى محطات أخرى بعدها على شبكة القطرية، حيثُ تُضاف نيروبي إلى كل من مسقط وكولمبو وكراتشي وسنغافورة وبيرث ولاهور وجوهانسبرغ ودكا وهي الوجهات التي تشملها اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين.

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر أكد أهمية تعزيز التعاون التجاري بين الملكية الأردنية وشركات الطيران العالمية التي ترتبط معها الملكية باتفاقيات تجارية على أساس الرمز المشترك، وهو ما يأتي ضمن مساعي الشركة لتحسين مجمل منتجاتها وخدماتها المتعلقة بالسفر، وزيادة الفرص التجارية أمامها ويخدم المسافرين ويسهل حركتهم الجوية بأسعار أفضل حول العالم.

وقال إن اتفاقيات الرمز المشترك التي تبرمها الملكية الأردنية مع شركات الطيران الأخرى تدعم شبكة الملكية الأردنية التي تتميز بالمرونة وتربطها بشكل أكبر مع شبكات الشركات الأخرى، ما يوفر على المسافرين فترات الانتظار الطويلة في المطارات ويجعل السفر أكثر راحةً وسهولة.

وترتبط الملكية الأردنية باتفاقيات تجارية أخرى على أساس الرمز المشترك مع شركات طيران عربية وعالمية أخرى وهي إلى جانب التركية والقطرية، أمريكان إيرلاينز، بريتش أيرويز، آيبيريا الإسبانية، الخطوط السيبيرية S7، الماليزية، الطيران العماني، الاتحاد، الشرق الأوسط اللبنانية، أليتاليا، تاروم الرومانية، طيران الخليج، والخطوط التونسية، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية SNCF.