تواصل امتحان التوجيهي وارتياح عام لمجرياته

الاصلاح نيوز-

عبر طلبة الثانوية العامة عن ارتياحهم لمستوى الامتحان الذين تقدموا له اليوم الثلاثاء.

ووصف عدد من الطلبة في مختلف الفروع المهنية والاكاديمية الامتحان بالسهل، وأن الأسئلة الواردة لمختلف المباحث جاءت واضحة ومباشرة وراعت الفروق الفردية عند جميع الطلبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن مجريات الامتحان سارت بشكل طبيعي عموما، وسط أجواء من الهدوء داخل القاعات وفي محيطها وانضباط الطبلة والتزامهم بالتعليمات الناظمة للامتحان.

ويتقدم للامتحان غدا الأربعاء 62152 طالبا وطالبة، بواقع 48394 طالبا وطالبة في الفروع الاكاديمية و13758 طالبا وطالبة في الفروع المهنية.

ويتقدم طلبة الفرع الادبي للامتحان في الثقافة المالية والعلوم الإسلامية، واساسيات الإدارة واللغة الفرنسية، فيما يتقدم طلبة الفرع العلمي للامتحان في الكيمياء للمستوى الثالث، وطلبة الشرعي في العلوم الشرعية وفقه المعاملات.

كما يتقدم طلبة فرع المعلوماتية غدا للامتحان في اساسيات الإدارة، وطلبة التعليم الصحي في مبحث الكيمياء للمستوى الثاني.

وفي الفروع المهنية، يتقدم طلبة الفرع الصناعي يوم غد للامتحان في العلوم الصناعية، فيما يتقدم طلبة الفرع الزراعي للامتحان في الكيمياء، وطلبة الفرع الفندقي باللغة الفرنسية، ويتقدم طلبة الاقتصاد المنزلي بالكيمياء.

من جهة أخرى، تواصل لجان التصحيح للامتحان عملها في مراكز التصحيح المخصصة، وتبدأ عملية التصحيح لجميع المباحث التي امتحن فيها الطلبة تباعا من خلال 89 مركزا للتصحيح تم إعدادها لهذه الغاية، بمشاركة 17 الف معلم ومعلمة.

بترا