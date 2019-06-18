عطاءات “اللامركزية”

الاصلاح نيوز–

قال الناطق باسم مجلس محافظة إربد بلال خصاونة، الثلاثاء، إن الحكومة ترفض طرح عطاءات المشاريع في المحافظة إلا بعد تسديد مستحقات مشاريع حكومية سابقة.

وبين خصاونة، أن الحكومة اقتطعت مسبقا ما نسبته 35% من موازنة مجالس المحافظات للعام الحالي لغايات تسديد مستحقات مشاريع حكومية مستحقة من الأعوام الماضية غير أن الحكومة تنصلت من دفع مستحقات المشاريع السابقة.

وأشار إلى أن موازنة مجلس محافظة إربد للعام الحالي تبلغ نحو 30 مليون دينار.

وأضاف خصاونة، أنه بعد اقتطاع ما نسبته 35% لمشاريع حكومية سابقة تبقى من موازنة 2019 ما يقارب 19.5 مليون دينار غير أن الاقتطاع الحكومي لم يقف عند هذا الحد، بل أن الحكومة تنصلت من دفع المشاريع الحكومية السابقة لتضع مجالس المحافظات في مأزق حاد.

ونوه إلى أن قيمة المطالبات المالية المستحقة للمشاريع السابقة تبلغ نحو 14.5 مليون دينار أي أنه تبقى من موازنة مجلس محافظة إربد 5 مليون فقط من أصل 30 مليون.

وأكد خصاونة على أن سياسة تعامل الحكومة مع مجالس المحافظات تخالف الرؤية الملكية الطموحة في المشروع الجديد، متهما الحكومة واللجان الوزارية المعنية بملف اللامركزية بالمماطلة والتحايل على المجالس بوعود غير حقيقية هدفها تسكين المجالس الى حين انتهاء مدة هذه الدورة.