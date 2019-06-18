أسعار الدجاج فوق قدرة الأردنيين

الاصلاح نيوز-

اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الأسعار الحالية للدجاج ستكون على حساب القدرات الشرائية للأغلبية العظمى من المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون اصلا من تآكل قدراتهم الشرائية نتيجة الارتفاعات المستمرة على بعض السلع الغذائية ومنها الدجاج.

واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان اتفاقا مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن خلال اجتماع في مقر الجمعية قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام ليكون سعر البيع النهائي للمستهلك 40ر1 دينار.

واشار الى أن الانتاج المحلي يغطي ما نسبته 130 إلى 140 بالمئة من حاجة السوق المحلي؛ أي أن هناك فائضا في الانتاج، منبها الى انه في حال استمرار ارتفاع اسعار دجاج النتافات والطازج بهذا الشكل سيعطي الفرصة للذين يطالبون بتعليق رسوم استيراد الدجاج المجمد نتيجة ارتفاعه محليا بحجة إيجاد حالة من التوازن السعري بين الدجاج الطازج والمستورد، ما يضر المنتج المحلي الذي يعتبر صحيا أفضل بكثير من المستورد وسيلحق أضرارا بالمنتجين المحليين هم في غنى عنها.

يشار الى انه تم تحديد اسعار بيع الكيلو غرام للدجاج الطازج بين 2 دينار إلى 25ر2 دينار، و50ر1 إلى 65ر1 دينار لدجاج النتافات.