اعادة اعمار العراق

الاصلاح نيوز –

قال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب: إن الجانب العراقي زود النقابة بقائمة مشاريع الإعمار والاستثمارات بقيمة 46 مليار دولار، وتم عرضها على الموقع الإلكتروني للنقابة.

وبين اليعقوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للحديث عن فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية الذي تعقده النقابة برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تحت شعار “الاردن والعراق شراكة وبناء” خلال الفترة من 24 إلى 27 الشهر الحالي، أن المعرض سيشهد توقيع اتفاقيات وعقد شراكات وائتلافات تمهد لتمكين المقاول الاردني من المساهمة في إعادة إعمار العراق.

وأكد ان الفرصة سانحة أمام المقاولين الاردنيين والعراقيين لعقد شراكات وائتلافات للاستفادة المشتركة من مشاريع إعادة الإعمار المتاحة والتي بذلت النقابة جهودا كبيرة مع الجانب العراقي والمؤسسات الوطنية المحلية للاستفادة منها.

وتطرق اليعقوب إلى عدد من التسهيلات التي تم التوصل اليها ومن شأنها تحفيز المقاول على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وخاصة ما يتعلق بتقديم الكفالات المالية من البنك المركزي لتمكين المقاول من المساهمة في المشاريع الخارجية والاعتراف بالمقاول الأردني في العراق ومعاملته معاملة المقاول العراقي. وأكد اليعقوب انه لا يوجد ما يمنع من مساهمة المقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدا أن المقاول الأردني رجل أعمال يستطيع العمل في اي مكان وله تجارب ناجحة في العديد من الدول العربية.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والاسكان ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وغرفة صناعة الاردن من الجهات الداعمة للمعرض والملتقى الذي يقام على مساحة 7 آلاف متر مربع.