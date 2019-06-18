ضبط مفحط دهس فتاة أمام الجامعة الهاشمية

الاصلاح نيوز-

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه عصر هذا اليوم ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء بإسعاف فتاة إلى المستشفى، إثر تعرضها للدهس أثناء تواجدها في ساحة الباصات أمام البوابة الجنوبية للجامعة الهاشمية من قبل إحدى المركبات التي لاذ سائقها بالفرار من المكان.

وأضاف أنه ومن خلال التحقيق تبين أن سائق تلك المركبة كان يقوم بالتشحيط بالمركبة ويقود المركبة بشكل متهور مما أدى لدهس تلك الفتاة.

وتابع الناطق الاعلامي أنه جرى تحديد هوية سائق المركبة وجرى ضبطه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.