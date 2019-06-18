الاصلاح نيوز-

احتفل محرك البحث “غوغل” الثلاثاء على صفحته الرسمية باليوم العالمي للفلافل. وانتشر على تويتر هاشتاغ#يوم_الفلافل_العالمي.

ويقوم محرك البحث غوغل دائما بإحياء ذكرى مناسبات وطنية أو دينية، وذلك من خلال تغيير واجهة محرك البحث من الصورة التقليدية لغوغل إلى صورة الحدث الذي يحتفل به، حيث تعد تلك من استراتيجيات الشركة.

ويقول محررو غوغل إن الفلافل هي أفضل ما حدث لـ”الحمص” الوجبة الشرق أوسطية الشهيرة، لكن الفلافل لا تصنع من الحمص وحده، فقد انتقلت “ثقافة” الفلافل عبر قرون عديدة إلى أماكن مختلفة من العالم، وأصبحت غالبية الشعوب تستخدم مكونات مختلفة في تحضير الفلافل.

وهناك جدل مستمر حول أصل الفلافل أو الطعمية، ومن أين جاءت، فيعتبر المصريون أنهم أصحاب هذه الأكلة ويطلقون على أنفسهم لقب “ملوك الفلافل”، لكن السوريين غير راضين عن ذلك، ويرون أن الفلافل شامية أبا عن جد، بينما يعتبر الفلسطينيون أنها أكلة فلسطينية.

والفلافل لا تقتصر على مصر وسوريا ولبنان وفلسطين، فهي مشهورة أيضا في بعض الدول العربية الأخرى كالسعودية والسودان كذلك، أما في اليمن فيسمونها “باجية”.

وبصرف النظر عمن أبدع الطبق الشهير عالميا الآن، فقد انتقلت الفلافل إلى أميركا الشمالية في سبعينات القرن الماضي، خاصة في الأحياء العربية والقبطية واليهودية، وانتشرت في الشوارع الأميركية، كذلك انتقلت الفلافل مع موجات الهجرة الأخيرة إلى ألمانيا، حيث تم تكييفها من قبل الثقافة المحلية، وأصبحت تتضمن المخللات والخضروات، وحتى صلصة المانغو الحلو.

وعلى الرغم من أن الطعمية/الفلافل هي طعام البسطاء لما تحتويه من بروتين كاف لأنشطتهم الشاقة طوال اليوم، فإن موسوعة غينيس لم تبق بعيدا عن الفلافل، حيث سجل فندق لاند مارك في العاصمة الأردنية عمان قلي أكبر قرص فلافل في العالم بوزن 74.8 كلغ، وارتفاع 152 سم، واستغرقت عملية قليه 25 دقيقة.

ولم يحسم أصل الفلافل، إذ بقي مرهونا بجدل مستمر، أصبحت حتى إسرائيل طرفا فيه، حيث تحرص ثقافة الطعام الإسرائيلية على إظهار الفلافل كجزء أساسي من المطبخ الإسرائيلي. وقال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر:

ويذكر أن كلمة الفلافل وردت في أحد القواميس القبطية، بمعنى الطعام “الذي يحتوي على الكثير من الفول”، ومع ذلك، فإن القاموس الاشتقاقي القبطي لا يحتوي على الكلمة.